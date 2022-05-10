Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Риме
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу США Слоун Стивенс в матче первого круга турнира WTA в Риме.
Александрова, находящаяся на 31-м месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла Стивенс (49) со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 52 минуты.
Соперницей Александровой по второму кругу станет Мария Саккари (Греция, 4).
Россиянка Людмила Самсонова (25) проиграла Джессике Пегуле (США, 11), результат встречи - 6:4, 3:6, 4:6. Ещк одна россиянка Элина Аванесян (146) уступила свой матч Елене Рыбакиной (Казахстан, 17) со счетом 4:6, 6:7 (0:7).
Турнир относится к категории WTA-1000, его призовой фонд составляет более 2,5 млн евро.