Поиск

Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Риме

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу США Слоун Стивенс в матче первого круга турнира WTA в Риме.

Александрова, находящаяся на 31-м месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла Стивенс (49) со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 52 минуты.

Соперницей Александровой по второму кругу станет Мария Саккари (Греция, 4).

Россиянка Людмила Самсонова (25) проиграла Джессике Пегуле (США, 11), результат встречи - 6:4, 3:6, 4:6. Ещк одна россиянка Элина Аванесян (146) уступила свой матч Елене Рыбакиной (Казахстан, 17) со счетом 4:6, 6:7 (0:7).

Турнир относится к категории WTA-1000, его призовой фонд составляет более 2,5 млн евро.

теннис Рим WTA Екатерина Александрова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хачанов вышел во второй тур теннисного турнира Masters в Риме

Рублев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP

Рублев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP

Россиянин Бивол победил мексиканца Альвареса и защитил титул чемпиона WBA

Россиянин Бивол победил мексиканца Альвареса и защитил титул чемпиона WBA

Вратарь ЦСКА Федотов подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия"

"Челси" согласовал условия продажи клуба американскому бизнесмену Боэли

Рублев проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Мадриде

Федерацию тенниса России лишили членства в ITF

Сборная России по хоккею победила Белоруссию

"Крылья Советов" разгромили "Динамо" в матче РПЛ, забив пять мячей

Надаль проиграл Алькарасу в четвертьфинале турнира в Мадриде