Джокович выиграл 38-й турнир серии Masters ATP в карьере
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса в финальном матче турнира серии Masters ATP, который завершился в Риме.
Джокович одержал победу со счетом 6:0, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
34-летний Джокович лидирует в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Циципас - пятый.
Джокович является самым титулованным участником серии Masters ATP - он стал 38-кратным победителем турниров этой серии. Всего на счету серба 87 побед в соревнованиях ATP, 20 из которых он одержал на турнирах серии Большого шлема.
Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд турнира в Риме составляет 5,4 млн евро.