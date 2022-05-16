Сборная Канады победила Словакию на чемпионате мира по хоккею

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады нанесли поражение национальной команде Словакии в матче третьего тура проходящего в Финляндии чемпионата мира.

Результат встречи – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) в пользу канадцев.

Канадская команда, выигравшая третий матч подряд, набрала 9 очков и занимает первое место в группе B. Словакия – на шестом месте, 3 очка.

В матче группы А Латвия нанесла поражение Норвегии – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). Латвийская команда находится на пятой строчке – 3 очка. Норвегия располагается строчкой ниже – 2.

ЧМ проходит без участия сборных России и Белоруссии, которые были отстранены по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россиян в группе А заменила Франция, белорусов в группе B - Австрия.

Чемпионат мира проходит в финских Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая.