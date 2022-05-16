"Црвена Звезда" поздравила "Зенит" с чемпионским титулом РПЛ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Белградский футбольный клуб "Црвена Звезда" поздравил петербургский "Зенит" с очередным завоеванием титула чемпиона России.

"ФК "Црвена Звезда" поздравляет спортивных друзей из ФК "Зенит" с завоеванием чемпионского титула Российской премьер-лиги", - говорится в обращении на сайте сербского клуба.

"Они набрали 65 очков в 29 матчах и забили 66 голов, что делает их самой результативной командой в лиге", - говорится в сообщении, а в выходные они опустят занавес сезона в матче против "Нижнего Новгорода". Таким образом, такие великие футболисты, как Дзюба, Малком, Кузяев и другие, получат возможность еще одной великолепной игрой показать, что "Зенит" абсолютно заслуженно является чемпионом России", - отмечается в сообщении.

Спонсором обеих команд является российская компания "Газпром".

Между тем, фанаты "Црвены Звезды" поддерживают побратимские отношения с болельщиками московского "Спартака", принципиального соперника "Зенита".