Россиянка Кудерметова стартовала с победы на Roland Garros

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова нанесла поражение китаянке Чжу Линь в матче первого круга турнира Большого шлема Roland Garros.

Результат встречи в Париже - 6:4, 3:6, 6:3 в пользу спортсменки из России.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова занимает 29-е место, Чжу Линь - 99-е.

Во втором раунде Кудерметова может встретиться с соотечественницей Камиллой Рахимовой (109 номер рейтинга), если последняя обыграет сербку Александру Крунич (114).

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 600 000 евро. Победитель получит 2 200 000 евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.