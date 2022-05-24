Россиянин Рублев вышел во второй круг Roland Garros
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У в первом круге Roland Garros.
Рублев одержал победу со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 56 минут.
Россиянин занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Квон Сон У - 71-е.
Соперник Рублева по второму кругу определится в матче между Адрианом Маннарино (Франция, 69-е место рейтинга) и Федерико Дельбонисом (Аргентина, 65).
Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.