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Канада победила Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею, отыгравшись с 0:3

Канада победила Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею, отыгравшись с 0:3
Фото: Jari Pestelacci/Eurasia Sport Images/Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сборная Канады по хоккею нанесла поражение команде Швеции в четвертьфинале чемпионата мира в Финляндии.

Основное время поединка завершилось вничью 3:3, причем, канадцы отыгрались с 0:3, забросив шайбы в третьем периоде.

Канада перевела матч в овертайм за минуту до финальной сирены благодаря голу нападающего "Нью-Йорк Айлендерс" Мэтью Барзала.

Форвард "Оттава Сенаторз" Дрейк Батерсон забил победный гол на первой минуте дополнительного времени.

Итоговый результат встречи в Тампере - 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 1:0) в пользу канадцев, которые являются действующими чемпионами мира.

хоккей ЧМ по хоккею
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