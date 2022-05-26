Боец Артем Тарасов победил кулачника Михаила Долгополова на шоу Hardcore MMA

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российский боец Артем Тарасов одержал победу над представителем кулачных боев Михаилом Долгополовым в рамках шоу Hardcore MMA.

На второй минуте первого раунда Тарасов перевел бой в партер, где после болевого приема на руку заставил соперника признать поражение.

"Мне раньше все писали, что я - Артем "Рычаг" Тарасов. Тут я решил вспомнить то, что было давным-давно. Перед этим боем я провел 15 тренировок по борьбе, и решил, что если у меня сильная сторона - борьба, то почему бы мне её не использовать?", - сказал после боя Тарасов.

В со-главном событии вечера Виктор Боронин встретился в титульном поединке с Олегом Дадоновым. Бой завершился победой Дадонова, сломившего сопротивление Боронина болевым приемом в конце первого раунда.

Также в предварительном карде прошли поединки:

Весовая категория до 93 кг

Бекхан Мальсагов единогласным решением судей победил Игоря Барабанова.

Весовая категория до 70 кг

Михаил Гогитидзе техническим нокаутом победил Сергея Толмачёва.

Весовая категория до 70 кг

Адам Ацаев проиграл удушающим приемом Темирлану Темирову.