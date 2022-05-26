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Финляндия вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею и сыграет с США

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сборная Финляндии по хоккею на домашнем чемпионате мира пробилась в полуфинал, обыграв национальную команду Словакии.

Результат поединка в Тампере - 4:2 (1:2, 1:0, 2:0).

В Хельсинки сборная США в матче 1/4 финала нанесла поражение соперникам из Швейцарии - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Таким образом, вторую полуфинальную пару составили Финляндия и США. Ранее в полуфинал вышли Чехия и Канада.

Матчи 1/2 финала пройдут 28 мая.

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