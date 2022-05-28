Финляндия обыграла США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сборная Финляндии по хоккею на домашнем чемпионате мира пробилась в финал, обыграв национальную команду США.
Результат поединка в Тампере - 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).
Соперник финнов определится позднее в субботу в матче между Канадой и Чехией.
Сборная Финляндии - трехкратный чемпион мира (1995, 2011, 2019 годы), чемпион Олимпийских игр 2022 года.
В настоящее время финны являются лучшей командой планеты, возглавляя рейтинг национальных сборных Международной федерации хоккея с шайбой.