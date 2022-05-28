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Финляндия обыграла США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сборная Финляндии по хоккею на домашнем чемпионате мира пробилась в финал, обыграв национальную команду США.

Результат поединка в Тампере - 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

Соперник финнов определится позднее в субботу в матче между Канадой и Чехией.

Сборная Финляндии - трехкратный чемпион мира (1995, 2011, 2019 годы), чемпион Олимпийских игр 2022 года.

В настоящее время финны являются лучшей командой планеты, возглавляя рейтинг национальных сборных Международной федерации хоккея с шайбой.

хоккей Финляндия США
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