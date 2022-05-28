Канадцы разгромили чехов в полуфинале чемпионата мира по хоккею

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сборная Канады по хоккею нанесла крупное поражение национальной команде Чехии в 1/2 финала чемпионата мира в Финляндии.

Поединок в Хельсинки завершился со счетом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0).

Ранее в субботу в Тампере финны обыграли американцев - 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

Таким образом, в решающем матче за титул чемпиона сыграют Канада и Финляндия. Поединок запланирован на воскресенье, начало - 20:20 по московскому времени. Финал примет Тампере. Ранее в Хельсинки США и Чехия проведут матч за "бронзу" (15:20 по Москве).

Сборная Финляндии - трехкратный чемпион мира (1995, 2011, 2019 гг.), чемпион Олимпийских игр 2022 года.

Сборная Канады - действующий чемпион мира, 27-кратный обладатель титула. Также канадцы выиграли девять Олимпиад, а в 1972 году смогли победить команду Советского Союза в Суперсерии СССР-Канада.

В настоящее время финны возглавляют рейтинг национальных сборных Международной федерации хоккея с шайбой. Канадцы находятся на втором месте.