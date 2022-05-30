Хачанов не смог выйти в 1/4 финала Roland Garros, проиграв Алькарасу
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в матче четвертого круга турнира Большого шлема Roland Garros.
Хачанов, занимающий в рейтинге Ассоциации профессионалов (ATP) 25-е место, уступил Алькарасу (6) со счетом 6:1, 6:4, 6:4.
Соперники провели на корте 2 часа 14 минут.
Противником Алькарасу по четвертьфиналу станет немец Александр Зверев (3).
19-летний Алькарас впервые в карьере вышел в четвертьфинал Roland Garros.
Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 600 000 евро. Победитель получит 2 200 000 евро.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.