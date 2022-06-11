Российская теннисистка Александрова вышла в финал турнира в Нидерландах
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Александрова победила свою соотечественницу Веронику Кудерметову в матче 1/2 финала теннисного турнира категории WTA-250 в Хертонгенбосе (Нидерланды).
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Александровой.
Александрова является 30-й ракеткой мира, Кудерметова – 24-й.
В финале в воскресенье Александрова встретится с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия, №6 рейтинга WTA) – Шелби Роджерс (США, 42).