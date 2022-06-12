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Медведев проиграл 205-й ракетке мира в финале турнира в Нидерландах

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Нидерландов Тима Ван Рейтовена в финале турнира категории ATP-250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

Результат игры - 6:4, 6:1 в пользу хозяина корта.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает второе место, но 13 июня после обновления данных должен стать первой ракеткой мира. Ван Рейтовен находится на 205-й строчке.

Ранее эти теннисисты в официальных матчах друг с другом не пересекались.

теннис Нидерланды Даниил Медведев
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