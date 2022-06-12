Медведев проиграл 205-й ракетке мира в финале турнира в Нидерландах
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Нидерландов Тима Ван Рейтовена в финале турнира категории ATP-250 в Хертогенбосе (Нидерланды).
Результат игры - 6:4, 6:1 в пользу хозяина корта.
Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает второе место, но 13 июня после обновления данных должен стать первой ракеткой мира. Ван Рейтовен находится на 205-й строчке.
Ранее эти теннисисты в официальных матчах друг с другом не пересекались.