Никита Мазепин подал в суд на Haas из-за долгов по зарплате

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Бывший пилот Haas, выступающей в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1", россиянин Никита Мазепин заявил, что через суд требует у команды выполнения контрактных обязательств.

"При расторжении контракта у Haas была задолженность по зарплате перед мной за этот год. И они до сих пор не выплатили ее. Мне кажется, работодатель, как минимум, должен компенсировать зарплату до момента увольнения и, наверное, выплатить какое-то выходное пособие. А когда на весь мир тебя пнули куда-то... Это, наверное, неправильно. Но это только мое мнение", - сказал Мазепин "Интерфаксу".

"Я лишь говорю о факте того, что контрактные обязательства не были выполнены. Это раз. Также надо понимать, что у нас было два независимых контракта. И разрыв соглашения с титульным спонсором ("Уралкалием") не имел прямого влияния на мое будущее в команде. То есть они приняли два отдельных решения. Свои деньги я не видел, поэтому мы идем в суд", - отметил 23-летний гонщик, подчеркнув, что делает это в частном порядке.

По словам Мазепина, документы в суд уже поданы.

"Да", - сказал он.

В марте американская команда Haas из-за ситуации на Украине разорвала контракт с Мазепиным, а также со спонсором "Уралкалием", который возглавляет Дмитрий Мазепин - отец гонщика.