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"Тампа" сократила отставание от "Колорадо" в финальной серии Кубка Стэнли

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде одержали победу над соперниками из "Колорадо Эвеланш" в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли.

Результат поединка в Денвере (штат Колорадо, США) - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1). В составе победителей отличились Ян Рутта (16 мин), Никита Кучеров (29) и Ондржей Палат (54). За хозяев голы забили Валерий Ничушкин (26) и Кейл Макар (43).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Колорадо". Следующая игра пройдет в ночь на 27 июня по московскому времени в Тампе.

"Колорадо" - двукратный обладатель Кубка Стэнли (1996, 2001). "Тампа" - действующий обладатель трофея, трехкратный победитель Кубка Стэнли (2004, 2020, 2021).

Хоккей НХЛ Тампа Колорадо
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