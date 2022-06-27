Юрий Жирков покинул "Химки"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Химки" расторгли контракт с защитником Юрием Жирковым, сообщает пресс-служба футбольного клуба из Московской области.

Отмечается, что решение было принято "по соглашению сторон".

"Благодарим защитника за время, проведённое в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшем!" - говорится в сообщении.

38-летний Жирков стал игроком "Химок" в январе нынешнего года.

Предыдущим клубом Жиркова был петербургский "Зенит", с которым защитник трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

Помимо этого, он выступал за московский ЦСКА, в его составе дважды выиграл чемпионат России, по четыре раза - Кубок России и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА. В составе лондонского "Челси" Жирков по разу стал победителем чемпионата Англии и розыгрышей Кубка и Суперкубка Англии.