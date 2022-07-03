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Адесанья в пятый раз защитил пояс UFC в среднем весе

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Нигерийский боец смешанных единоборства Исраэль Адесанья нанес поражение американцу Джареду Каннонье в главном поединке турнира UFC 276 в США.

Победу нигерийцу присудили единогласным решением судей. Таким образом, Адесанья в пятый раз защитил титул чемпиона UFC в среднем весе, завоевав его в 2019 году.

На счету 32-летнего Адесаньи 23 победы и одно поражение в смешанных единоборствах. 38-лтний Каннонье потерпел шестое поражение при 15 победах.

В со-главном поединке вечера австралиец Александр Волкановски победил американца Макса Холлоуэя единогласным решением судей. Волкановски в четвертый раз защитил титул чемпиона в полулегком весе, завоевав его в 2019 году.

На счету 33-летнего Волкановски теперт 25 побед и одно поражение. 30-летний Холлоуэй потерпел седьмое поражение, имея в своем активе 23 победы.

UFC смешанные единоборства
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