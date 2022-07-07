Уроженка Москвы Рыбакина впервые вышла в финал Уимблдона

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завоевала путевку в финал турнира Большого шлема в Уимблдоне в женском одиночном разряде.

В матче 1/2 финала Рыбакина нанесла поражение представительнице Румынии Симоне Халеп – 6:3, 6:3.

Рыбакина – уроженка Москвы, для нее это первый выход в финал турниров Большого шлема. Она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Экс-первая ракетка Халеп располагается на 18-й строчке.

В решающем матче соревнования Рыбакина сыграет со второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Жабер в полуфинале победила немку Татьяну Марию со счетом 6:2, 3:6, 6:1 и также впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.