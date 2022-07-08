Бердыев извинился перед Федуном за отказ возглавить "Спартак"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Курбан Бердыев жалеет о том, что в 2016 году передумал возглавить "Спартак".

"Хочу принести извинения (владельцу "Спартака") Федуну. Он пригласил меня, я поехал в Монако, мы с ним по рукам ударили. И потом одна история произошла (я не хотел бы ее озвучивать), где я принял неправильное решение. Я должен был уже в Казани принимать "Спартак" и я не знаю меня сподвигло, но я принял неправильное решение", - сказал Бердыев в эфире "Коммент.Шоу" на YouTube.

"Прошло время и чувствовал, что я не по совести поступил. Это всегда меня давило. Я понимал, что такое "Спартак". Когда "Спартак" звал активно я нигде не мог нормально пройти: в автобусе – спартачи, в самолете – спартачи, в магазине – спартачи. Куда не посмотришь, везде болельщики "Спартака", - сказал он.

Бердыев, дважды приводивший "Рубин" к золоту чемпионата России, должен был сменить уволенного Дмитрия Аленичева на посту главного тренера "Спартака" в 2016 году. Сообщалось, что стороны уже обо всем договорились, но в последний момент Бердыев передумал. В итоге исполнявший обязанности главного тренера итальянец Массимо Каррера, был утвержден наставником команды на постоянной основе, с ним "Спартак" выиграл чемпионат России-2016/17.

Достижения Бердыева

69-летний Бердыев тренировал "Рубин" с 2001 по 2013 год, а также с 2014 по 2016 год. В 2008 и 2009 году "Рубин" под руководством Бердыева завоевывал титул чемпиона России, в сезоне-2011/2012 стал обладателем Кубка России, а в 2010 и 2012 году выигрывал Суперкубок России. С 2014 года он работал в "Ростове" (Ростов-на-Дону), под его руководством команда впервые в своей истории стала призером (серебряным) чемпионата России и завоевала путевку в Лигу чемпионов.