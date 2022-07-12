Поиск

Экс-наставник "Спартака" Витория возглавил сборную Египта

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского "Спартака" занял пост наставника сборной Египта, сообщает пресс-служба местной футбольной федерации.

Соглашение рассчитано на четыре года.

Предыдущим местом работы 52-летнего португальца был "Спартак" (с мая по декабрь 2021 года). Также он работал с саудовским "Аль-Насром", а также португальские "Бенфику", "Виторию", "Пасуш де Феррейра" и "Фатиму". С "Бенфикой" он дважды становился чемпионом страны.

Ранее египетскую сборную тренировал Эхаб Галаль.

футбол ФК Спартак Руй Витория
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Легкоатлет Мо Фара заявил, что в детстве был ввезен в Британию торговцами людьми

Легкоатлет Мо Фара заявил, что в детстве был ввезен в Британию торговцами людьми

Ничушкин продлил контракт с "Колорадо" до 2030 года

Экс-главу F1 Экклстоуна обвинили в мошенничестве на сумму 400 млн фунтов

В Казахстане назвали минимальным вклад России в триумф Рыбакиной в Уимблдоне

Матыцину удалось верифицировать карту болельщика за минуту

Матыцину удалось верифицировать карту болельщика за минуту

Главный тренер МЮ заявил, что Роналду не продается

Джокович опустился на седьмое место рейтинга ATP

Джокович опустился на седьмое место рейтинга ATP

Джокович стал семикратным чемпионом Уимблдона

Джокович стал семикратным чемпионом Уимблдона

Шарль Леклер выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Шарль Леклер выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Саид Нурмагомедов победил Дугласа Силву на турнире UFC в США