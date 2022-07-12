Экс-наставник "Спартака" Витория возглавил сборную Египта

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского "Спартака" занял пост наставника сборной Египта, сообщает пресс-служба местной футбольной федерации.

Соглашение рассчитано на четыре года.

Предыдущим местом работы 52-летнего португальца был "Спартак" (с мая по декабрь 2021 года). Также он работал с саудовским "Аль-Насром", а также португальские "Бенфику", "Виторию", "Пасуш де Феррейра" и "Фатиму". С "Бенфикой" он дважды становился чемпионом страны.

Ранее египетскую сборную тренировал Эхаб Галаль.