Витория стал кандидатом в главные тренеры "Фламенго" после увольнения из "Спартака"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Бразильский футбольный клуб "Фламенго", находящийся в поиске нового главного тренера, задумался о кандидатуре отправленного в среду из "Спартака" в отставку португальца Руя Витории, сообщает Gazeta Esportiva.

Отмечается, что клуб рассматривает кандидатуры иностранцев, двое уже находились в шорт-листе – это португальцы Карлуш Карвальял (тренирует португальскую "Брагу") и Витор Перейра ("Фенербахче", Турция).

После того, как "Спартак" объявил о расставании с Виторией, тот пополнил список главных претендентов на пост наставника "Фламенго".

Об отставке Витории, возглавившего "Спартак" перед началом нынешнего сезона, московский клуб сообщил с формулировкой "по взаимному соглашению".

К зимней паузе под руководством Витории "Спартак" подошел на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. При этом команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в своей группе.

Витория дважды привел "Бенфику" к титулу чемпиона Португалии. Последним местом его работы был (единственный для него зарубежный до "Спартака") саудовский клуб "Ан-Наср" (2019-2020 гг). Также он тренировал и ряд других португальских команд.