"Пари НН" отыграл два мяча и сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в гостях сыграл вничью с клубом "Пари Нижний Новгород" в матче третьего тура Российской премьер-лиги.

Игра в Нижнем Новгороде закончилась со счетом 2:2. ЦСКА лидировал в матче со счетом 2:0 благодаря голам Фёдора Чалова (14-я минута) и Константина Кучаева (22). На 60-й минуте игрок нижегородцев Тимур Сулейманов сократил отставание своей команды, а на 85-й оформил дубль и спас ничью для "Пари НН".

ЦСКА делит лидерство в таблице с петербургским "Зенитом", у команд по 7 очков. Московский клуб, выигравший первые два матча чемпионата, оставался последним, не потерявшим очки в новом сезоне РПЛ. "Пари НН" имеет в активе 2 очка и занимает 13-е место.

В четвертом туре ЦСКА сыграет с воронежским "Факелом", матч пройдет 6 августа. "Пари НН" днем позже встретится с "Сочи".