"Ростов" в меньшинстве обыграл "Химки" в третьем туре РПЛ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Игроки футбольного клуба "Ростов" одержали победу над подмосковным футбольным клубом "Химки" в домашнем матче третьего тура Российской премьер-лиги.

Встреча закончилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Николай Комличенко (40-я минута).

На 79-й минуте игрок "Ростова" Данила Прохин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Ростов" занимает шестое место в таблице чемпионата, у команды 5 очков. "Химки" отстают на одну позицию, имея в активе 4 очка.

В четвертом туре "Химки" 7 августа сыграют с московским "Торпедо". "Ростов" в тот же день встретится с "Оренбургом".