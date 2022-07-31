Поиск

"Ростов" в меньшинстве обыграл "Химки" в третьем туре РПЛ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Игроки футбольного клуба "Ростов" одержали победу над подмосковным футбольным клубом "Химки" в домашнем матче третьего тура Российской премьер-лиги.

Встреча закончилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Николай Комличенко (40-я минута).

На 79-й минуте игрок "Ростова" Данила Прохин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Ростов" занимает шестое место в таблице чемпионата, у команды 5 очков. "Химки" отстают на одну позицию, имея в активе 4 очка.

В четвертом туре "Химки" 7 августа сыграют с московским "Торпедо". "Ростов" в тот же день встретится с "Оренбургом".

Футбол РПЛ Ростов Химки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Непомнящий поднялся на третье место рейтинга FIDE

"Спартак" обыграл "Оренбург" в третьем туре РПЛ

Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"

"Пари НН" отыграл два мяча и сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

Россиянин Павлович нокаутировал американца Льюиса на турнире UFC в США

Россиянин Павлович нокаутировал американца Льюиса на турнире UFC в США

"Зенит" разгромил "Локомотив" в матче третьего тура РПЛ

"Зенит" разгромил "Локомотив" в матче третьего тура РПЛ

"Динамо" и "Факел" сыграли вничью в третьем туре РПЛ

"Динамо" и "Факел" сыграли вничью в третьем туре РПЛ

Футбольный клуб "Барселона" договорился о трансфере защитника Жюля Кунде

Футбольный клуб "Барселона" договорился о трансфере защитника Жюля Кунде

Футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с полузащитником сборной Чили Мендесом

Футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с полузащитником сборной Чили Мендесом

Себастьян Феттель заявил об уходе из "Формулы-1" в конце сезона

Себастьян Феттель заявил об уходе из "Формулы-1" в конце сезона