Футболист "Локомотива" Бека Бека перешел в "Ниццу" за 12 млн евро

Алексис Бека Бека Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник Алексис Бека Бека продолжит карьеру в чемпионате Франции, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба "Локомотив".

"Футбольный клуб "Локомотив" и французская "Ницца" согласовали переход полузащитника Алексиса Бека Бека. Сумма сделки составила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонуса при выполнении различных условий. Также в случае последующей продажи Алексиса из "Ниццы" наш клуб получит выплату в размере 5%", - говорится в сообщении.

21-летний француз выступал за "Локомотива" с августа 2021 года, провел 28 матчей, сделал четыре голевые передачи.