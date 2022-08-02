Матыцин заявил, что не ожидает смены гражданства российскими спортсменами

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин не ожидает, что после запрета на участие в международных соревнованиях российские спортсмены начнут задумываться о смене гражданства.

"Я не боюсь, что кто-то будет менять гражданство, объективно нет причин для этого. Система, которая работает в нашем спорте сейчас, предполагает не только выплату призовых, но и социальные гарантии после завершения карьеры, образование, медицинское обеспечение. Все это надо учитывать тренерам и спортсменам, если кто-то предполагает некий выбор спортивного гражданства", - сказал Матыцин журналистам в Чебоксарах на церемонии открытия чемпионата России.

"Мы сохранили все социальные гарантии для спортсменов, все выплаты, стипендии, разработали календарь соревнований, выделяем субсидии регионам...", - добавил министр

Я уверен, что все это будет недолго. Мировой спорт не сможет успешно развиваться без российского спорта", - выразил мнение Матыцин о санкциях в отношении отечественного спорта.

Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила "Интерфаксу", что не задумывается о смене гражданства. В свою очередь, первая ракетка России теннисистка Дарья Касаткина допустила, что примет вариант с получением паспорта другой страны на фоне запрета отечественным спортсменам на участие в международных турнирах.