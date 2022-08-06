Даниил Медведев пробился в финал турнира в Мексике
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга российский теннисист Даниил Медведев стал финалистом турнира категории ATP 250 в мексиканском городе Лос Кабос.
В полуфинале он победил 38-ю ракетку мира серба Миомира Кецмановича. Результат встречи – 7:6 (7:0), 6:1 в пользу россиянина.
В финале российский спортсмен сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания, №12 мирового рейтинга) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9).
26-летний Медведев является победителем 13 турниров ATP, включая соревнование категории Большого шлема US Open-2021. До турнира в Мексике в нынешнем году Медведев трижды выходил в финал, но ни разу не выиграл.