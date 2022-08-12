Уголовное дело возбуждено после смерти юного хоккеиста СКА на тренировке

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Обстоятельства гибели несовершеннолетнего во время тренировки по хоккею в Петербурге устанавливают в рамках уголовного дела, сообщает в пятницу пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.

"Возбуждено дело по ч.2 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели 14-летнего мальчика во время тренировки в одном из хоккейных комплексов, расположенных на территории Петроградского района города", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, днем 11 августа при отработке игровых моментов на льду шайба попала под защитный доспех спортивного обмундирования 14-летнего подростка. Впоследствии он скончался.

Со своей стороны пресс-служба прокуратуры Петербурга сообщает, что надзорное ведомство района проконтролирует ход и результаты расследования этого дела.

Кроме того, организована прокурорская проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних на спортивной площадке.

Ранее пресс-служба петербургского хоккейного клуба СКА сообщила о смерти 11 августа воспитанника на тренировке команды школы среди игроков 2008 года рождения.

"Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось", - говорилось в сообщении.