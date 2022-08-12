Никифоров стал ассистентом Карпина в сборной России по футболу

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Юрий Никифоров вошел в тренерский штаб сборной России по футболу, где стал ассистентом главного тренера Валерия Карпина. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Комментируя назначение Никифорова, Карпин сделал акцент на том, что у специалиста "есть опыт работы помощником главного тренера".

"Фактически Никифоров будет отвечать за те направления, которые прежде были возложены на Николая Писарева - просмотр матчей и кандидатов в сборную России, анализ игр, связь с футболистами и клубами, где они выступают", - сказал Карпин.

Сам Писарев занял пост главного тренера подмосковных "Химок", но продолжит - по совместительству (как и Карпин, возглавляющий "Ростов") - работать со сборной.

Никифоров - чемпион мира и Европы среди юниоров в составе сборной СССР, в составе национальной сборной провел 59 матчей. Вместе с московским "Спартаком" трижды выигрывал чемпионат России, один раз - Кубок России. Он - двукратный чемпион Нидерландов и трехкратный обладатель Суперкубка Нидерландов в составе ПСВ.

После завершения игровой карьеры Никифоров начал работать ассистентом тренера в казахстанском "Иртыше". Позже стал помощником Дмитрий Хохлова в краснодарской "Кубани". В 2017 году перешёл с ним в московское "Динамо"-2. В октябре 2017 года вошёл в штаб Дмитрия Хохлова в основной команде "Динамо".