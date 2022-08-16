Букмекерская компания "Фонбет" стала новым титульным партнером Кубка России по футболу

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило компанию "Фонбет" в качестве титульного и беттинг-партнера Кубка России по футболу, сообщает пресс-служба РФС.

Трансляции турнира будут показаны на ресурсах холдинга "Матч ТВ".

"Российский футбольный союз и "Фонбет" заключат договор о сотрудничестве в рамках Кубка России сроком на один сезон с возможностью пролонгации еще на три года. Кроме того, РФС подпишет соглашение с "Матч ТВ", по условиям которого все игры турнира будут транслироваться на ресурсах холдинга", - говорится в сообщении.

"Компания "Яндекс" может стать дополнительным диджитал-партнером турнира. Эта возможность будет проработана отдельно", - отмечается там же.

Сообщается, что в договоре компанией "Бетсити", титульным партнером Кубка России на протяжении двух предыдущих сезонов, будет активирована опция прекращения.

"По решению бюро исполкома РФС новым титульным партнером Кубка России стала компания "Фонбет", трансляции игр будут показаны на ресурсах холдинга "Матч ТВ". Эти соглашения выгодно для всех сторон: и наших новых партнеров, и клубов-участников и, разумеется, для футбольных болельщиков", - сказал временно исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

"При проработке решения мы исходили из того, насколько сильно с этого сезона изменится Кубок России. Новый формат сделает турнир более захватывающим и интересным, но вместе с тем и более ресурсоемким. Де-факто мы увидим принципиально новое соревнование, куда будет интегрирована в том числе новая схема проведения, предложенная клубами РПЛ", - добавил он.

Митрофанов подчеркнул, что "новые партнеры позволят сформировать беспрецедентный для турнира призовой фонд, который разделят между собой участники турнира".

"Также серьезная сумма будет инвестирована в его развитие и популяризацию. В плюсе останутся и зрители, которые получат максимальную доступность и качество трансляций. В последние годы РФС провел большую работу, которая привела к росту интереса болельщиков и, как следствие, спонсоров к старейшему турниру нашей страны и другим соревнованиям, проводимым РФС. Мы благодарны компании "Яндекс", которая продемонстрировала готовность серьезно инвестировать в российский футбол, и надеемся на продолжение диалога. Также РФС отдельно благодарит компанию "Бетсити", надежного и конструктивного партнера, который помогал нам развивать Кубок России на протяжении двух предыдущих сезонов. Рассчитываем, что коллеги также продолжат работу в футболе", - сказал он.