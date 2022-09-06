Хоккеист СКА Воробьев оштрафован на 2 млн руб. за покупку военного билета

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Уфы вынес оштрафовал на 2 млн руб. хоккеиста петербургского СКА Михаилу Воробьеву, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Башкирии во вторник.

Вердикт был вынесен по делу о покупке военного билета.

"Суд переквалифицировал (преступление - ИФ) на ч.3 ст.30, п."б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки) и назначил наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Следствие вменяло хоккеисту п."б" ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)

Суд установил, что 25-летний Воробьев в июне 2020 года перевел на банковский счет мужчины, действовавшего в качестве посредника в даче взятки сотруднику военкомата, 200 тыс. рублей для получения военного билета без прохождения службы в ВС России. Мужчина деньги сотруднику военкомата не передал, с июня 2020 года по апрель 2022 года спортсмен уклонялся от службы в армии, сообщили журналистам в пресс-службе.

В суде обвиняемый полностью признал вину.

Как сообщалось, накануне суд вынес приговор другому российскому хоккеисту - вратарю Анвару Сулейманову. Его признали виновным по ч.3 ст.30, п."б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки) и приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

По материалам дела, в период с октября 2019 года по апрель 2022 года Сулейманов уклонялся от прохождения военной службы.

Суд установил, что в октябре 2019 года спортсмен договорился со своим знакомым передать деньги сотруднику военкомата для получения военного билета без прохождения службы в армии. После этого он перевел 158 тыс. рублей на банковский счет мужчины, действующего в качестве посредника. Между тем, деньги сотруднику военкомата посредник не передавал.

Также на рассмотрении в суде находится уголовное дело о даче взятки в крупном размере (п."б" ч.4 ст.291 УК РФ) в отношении еще одного хоккеиста Владислава Лукина.

Все трое хоккеистов являются воспитанниками уфимского клуба "Салават Юлаев". В прошлом сезоне Лукин выступал за ХК "Адмирал", Воробьев - за СКА, Сулейманов в 2020-2021 годах играл в "Металлурге-Серове".

Ранее по подозрению в уклонении от службы в армии был задержан вратарь сборной России Иван Федотов. Кроме того, в СМИ появлялись сообщения о том, что военный билет мог купить нападающий "Миннесоты" и сборной России Кирилл Капризов. Однако его отец Олег Капризов эти сведения опроверг.