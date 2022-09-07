"Динамо" приобрело капитана сборной Израиля по футболу

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Израильский защитник Эли Даса продолжит карьеру в московском "Динамо", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Футбольный клуб "Динамо" и израильский защитник Эли Даса подписали контракт на два года - до конца сезона-2023/24 - с опцией продления ещё на год", - говорится в сообщении.

До 2019 года 29-летний Даса выступал на родине за иерусалимский "Бейтар" и тель-авивский "Маккаби", с которым стал чемпионом Израиля и дважды выиграл Кубок лиги. На протяжении последних трех сезонов играл в чемпионате Нидерландов за "Витесс".

В сборной Израиля Даса дебютировал в 2015 году и с тех пор провел за нее 48 матчей. С марта нынешнего года является её капитаном.