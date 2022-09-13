Юран заявил, что летом едва не возглавил "Спартак"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер футбольного клуба "Химки" Сергей Юран заявил, что перед началом сезона московский "Спартак" вел с ним переговоры о назначении главным тренером команды.

По словам 53-летнего специалиста, у него была встреча с работавшим на тот момент в "Спартаке" спортивным директором Лукой Каттани, она состоялась до назначения нового главного тренера, испанца Гильермо Абаскаля.

"Не буду скрывать, у нас была встреча еще до назначения испанца. Но не срослось. Каттани принял свое решение", - приводит слова Юрана "Матч ТВ.

По словам Юрана, он готов возглавить "Спартак" в случае отставки Абаскаля.

"Естественно. Как я уже говорил, раньше я отказывался от этого, так как реально смотрю на вещи, был не готов. Нужен опыт, необходимо идти спокойно на двух ногах, а не хромать на одной. Это большая ответственность, великий клуб, большая армия болельщиков. Я там играл, знаю, что такое "ромбик". А вот сейчас уже у меня достаточно опыта, чтобы тренировать такую команду", - заявил Юран.

9 июня "Спартак" объявил о расставании с главным тренером 50-летним итальянцем Паоло Ваноли. На следующий день команду возглавил 33-летний Гильермо Абаскаль. В настоящий момент "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Что касается Юрана, который играл в "Спартаке" в 1995 и 1999 годы, его последним к настоящему момент клубом в тренерской карьере были "Химки", откуда его уволили в начале нынешнего чемпионата.