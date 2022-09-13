"Спортинг" выиграл у "Тоттенхэма" в матче Лиги чемпионов

"Интер" в большинстве обыграл "Викторию Пльзень"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Португальский футбольный клуб "Спортинг" победил английский "Тоттенхэм" в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Итог встречи - 2:0. Победу португальской команде принесли голы Паулинью (90-я минута) и Артура Гомеса (90+3).

После двух туров "Спортинг" возглавил группу D, набрав 6 очков. "Тоттенхэм" - второй (4 очка). Также в этой группе выступают французский "Марсель" и немецкий "Айнтрахт", они проведут матч между собой также во вторник.

В параллельном матче итальянский "Интер" в гостях обыграл чешскую "Викторию Пльзень" - 2:0. Голы забили Эдин Джеко (20) и Дензел Думфрис (71).

"Виктория Пльзень" заканчивала матч в меньшинстве - на 61-й минуте Павел Буха был удален за грубую игру.

Команды представляют группу C. В активе "Интера" 3 очка, "Виктория Пльзень" не набрала ни одного. Кроме того, в группе играют испанская "Барселона" и немецкая "Бавария", которые сыграют между собой во вторник.