Хоккеист Лукин оштрафован на 2,2 млн рублей по делу о покупке военного билета

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Уфы вынес приговор хоккеисту Владиславу Лукину по делу о покупке военного билета, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Галимова.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 2,2 млн рублей хоккеисту Лукину по совокупности двух статей по делу об уклонении от военной службы и даче взятки за получение водительского удостоверения: ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291", - сказала Галимова.

Ранее суд вынес приговоры по делам о покупке военных билетов бывшему вратарю хоккейного клуба "Салават Юлаев" Анвару Сулейманову, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также хоккеисту Михаилу Воробьеву - он оштрафован на 2 млн рублей.

Все трое являются воспитанниками уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев". В прошлом сезоне Лукин выступал за ХК "Адмирал", Воробьев - за СКА, Сулейманов в 2020-2021 годах играл в "Металлурге-Серове".