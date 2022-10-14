"Ференцварош" Черчесова обыграл "Црвену Звезду" в матче Лиги Европы

"Монако" с Головиным крупно проиграл "Трабзонспорту"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Футболисты венгерского "Ференцвароша" со счетом 2:1 одержали победу над сербской "Црвеной Звездой" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

На 23-й минуте Кристоффер Закариассен вывел "Ференцварош" вперед, на 55-й Стефан Митрович провел ответный гол. На 61-й минуте Сами Ммаэ поразил ворота "Црвены Звезлы", в результате венгерский клуб, главным тренером которого является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, добился победы.

В другом матче группы H, турецкий "Трабзонспор" на своем поле разгромил команду "Монако" (Франция) - 4:0. На 44-й минуте состоялся автогол футболиста "Монако" Маланга Сарра, за "Ференцварош" точные удары нанесли Виктор Уго (48), Энис Барди (57), Трезеге (69).

Полузащитник сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе "Монако" и был заменен на 60-й минуте.

За два тура до завершения данной стадии турнира в группе H первое место занимает "Ференцварош" (9 очков), далее идут "Трабзонспор", "Монако" (по 6) и "Црвена Звезда" (3).