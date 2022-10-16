Мейсону Гринвуду из "Манчестер Юнайтед" предъявлено обвинение в попытке изнасилования

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Королевская прокурорская служба также обвиняет футболиста в физическом насилии, повлекшем нанесение телесных повреждений. Об этом сообщает The Guardian.

21-летний мужчина был арестован в субботу утром по подозрению в нарушении условий освобождения под залог.

Теперь он должен предстать перед судом Манчестера в понедельник.

Гринвуд был арестован в январе этого года по подозрению в изнасиловании и нападении на свою девушку, Харриэт Робсон. Экс-подруга футболиста сообщила о применении к ней физического насилия с его стороны, продемонстрировав доказательства в соцсети. Спортсмен был освобожден под залог 2 февраля. Однако недавно он нарушил условия освобождения.

На данный момент Гринвуду предъявлено официальное обвинение Королевской прокурорской службы, кроме того он снова находится под арестом.

Футболист по-прежнему отстранен от игр руководством "Манчестера Юнайтед" с тех пор, как первые обвинения появились в многочисленных сообщениях в социальных сетях.

В последний раз он играл в Премьер-лиге 22 января.

После ареста Гринвуда в январе Nike расторгла спонсорское соглашение с игроком, а Electronic Arts исключила его из состава активных команд на своей игре Fifa 22. Nike, прежде чем принять данное решение, опубликовала заявление, в котором говорилось, что она "глубоко обеспокоена тревожными утверждениями".