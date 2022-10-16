Поиск
Реклама20idei.ru

Мейсону Гринвуду из "Манчестер Юнайтед" предъявлено обвинение в попытке изнасилования

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Королевская прокурорская служба также обвиняет футболиста в физическом насилии, повлекшем нанесение телесных повреждений. Об этом сообщает The Guardian.

21-летний мужчина был арестован в субботу утром по подозрению в нарушении условий освобождения под залог.

Теперь он должен предстать перед судом Манчестера в понедельник.

Гринвуд был арестован в январе этого года по подозрению в изнасиловании и нападении на свою девушку, Харриэт Робсон. Экс-подруга футболиста сообщила о применении к ней физического насилия с его стороны, продемонстрировав доказательства в соцсети. Спортсмен был освобожден под залог 2 февраля. Однако недавно он нарушил условия освобождения.

На данный момент Гринвуду предъявлено официальное обвинение Королевской прокурорской службы, кроме того он снова находится под арестом.

Футболист по-прежнему отстранен от игр руководством "Манчестера Юнайтед" с тех пор, как первые обвинения появились в многочисленных сообщениях в социальных сетях.

В последний раз он играл в Премьер-лиге 22 января.

После ареста Гринвуда в январе Nike расторгла спонсорское соглашение с игроком, а Electronic Arts исключила его из состава активных команд на своей игре Fifa 22. Nike, прежде чем принять данное решение, опубликовала заявление, в котором говорилось, что она "глубоко обеспокоена тревожными утверждениями".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира в Хихоне

Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира в Хихоне

"Локомотив" обыграл "Торпедо" и прервал серию из пяти поражений в РПЛ

ФК "Спартак" продлил контракт с вратарем Селиховым до 2025 года

Топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ заработают $117,7 млн за текущий сезон

Российская теннисистка Потапова вышла в полуфинал турнира в Румынии

Российская теннисистка Потапова вышла в полуфинал турнира в Румынии

Виктор Майгуров переизбран президентом союза биатлонистов России

Четыре очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Миннесоту" Капризова

Частный инвестор проведет реконструкцию футбольной академии Коноплева в Тольятти

Федоров стал и.о. главного тренера "Локомотива"

Федоров стал и.о. главного тренера "Локомотива"

Талалаев стал новым главным тренером "Торпедо"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });