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Теннисист Рублев выиграл турнир Gijon Open в испанском Хихоне

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Теннисист из России Андрей Рублев стал победителем турнира категории ATP-250, который завершился в испанском Хихоне в воскресенье.

В финале россиянин нанес поражение американцу Себастьяну Корде - 6:2, 6:3.

Корда в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 47-е место. Рублев является девятой ракеткой мира.

Таким образом, Рублев завоевал свой 12-й титул в одиночном разряде турниров АТР. Также он является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, обладателем Кубка Дэвиса-2021 и Кубка ATP-2021 года в составе сборной России.

Соревнования в Испании Gijon Open-2022 имели призовой фонд 612 тыс. евро.

теннис Андрей Рублев
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