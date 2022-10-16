Теннисист Рублев выиграл турнир Gijon Open в испанском Хихоне
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Теннисист из России Андрей Рублев стал победителем турнира категории ATP-250, который завершился в испанском Хихоне в воскресенье.
В финале россиянин нанес поражение американцу Себастьяну Корде - 6:2, 6:3.
Корда в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 47-е место. Рублев является девятой ракеткой мира.
Таким образом, Рублев завоевал свой 12-й титул в одиночном разряде турниров АТР. Также он является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, обладателем Кубка Дэвиса-2021 и Кубка ATP-2021 года в составе сборной России.
Соревнования в Испании Gijon Open-2022 имели призовой фонд 612 тыс. евро.