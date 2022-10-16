Экс-футболисты "Локомотива" вошли в тренерский штаб клуба
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин присоединились к тренерскому штабу "Локомотива" в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Фёдорова, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Лоськов провел за "Локо" рекордный 421 матч, забил 128 мячей и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Пашинин сыграл за "Локомотив" в 273 матчах. В составе "железнодорожников" Лоськов и Пашинин дважды выигрывали чемпионство, три раза становились обладателями Кубка России и два раза - Суперкубка страны.
Ранее "Локомотив" расстался с главным тренером Йозефом Циннбауэром и спортивным директором Томасом Цорном.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен экс-наставник "Локомотива-Казанка" Андрей Фёдоров.