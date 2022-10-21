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Российская теннисистка Касаткина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Касаткина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина получила право сыграть на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

Касаткина гарантировала себе место в топ-8 чемпионской гонки WTA после поражения представительницы США Мэдисон Киз в третьем круге турнира WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).

Касаткина - первая за шесть лет россиянка, отобравшаяся на Итоговый турнир. В 2016 году Светлана Кузнецова дошла до полуфинала соревнования.

Итоговый турнир WTA - финальное соревнование сезона. В нем участвуют восемь лучших теннисисток по итогам чемпионской гонки. Призовой фонд - $5 млн.

Турнир пройдет с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США).

теннис WTA
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