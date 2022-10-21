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Обвиненный в жульничестве шахматист Ниманн решил судиться с Карлсеном

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американский гроссмейстер Ханс Ниманн, которого норвежец Магнус Карлсен недавно публично обвинил в мошенничестве, подал в суд на него и на издание Chess.com, обвинив их в клевете.

В иске, поданном в окружной суд Миссури, 19-летний шахматист обвинил Карлсена, компанию норвежца Play Magnus Group и Chess.com в сговоре с целью оклеветать его, испортить его репутацию и добиться его исключения из профессии, которой он посвятил жизнь. Предполагается, что сумму компенсации истцу определит суд, но Ниманн считает, что она должна быть не меньше $100 млн.

Ответчиками по делу также названы американские шахматисты Хикару Накамура и Дэнни Ренш.

Юристы Chess.com уже назвали иск бесперспективным.

В сентябре Ниманн обыграл Карлсена на турнире Grand Chess Tour в Сент-Луисе, прервав его долгую беспроигрышную серию. Норвежец намекнул, что Ниманн жульничал. Вскоре на онлайн-турнире Champions Chess Tour Карлсен демонстративно сдался на втором ходу, а через некоторое время публично обвинил соперника мошенничестве напрямую.

Ниманн отверг обвинения.

В конце сентября Международная шахматная федерация ФИДЕ начала расследование обвинений в адрес американца.

5 октября на Chess.com появилась публикация о том, что алгоритмы этой платформы позволяют заподозрить Ниманна в более чем ста случаях мошенничества в онлайн-партиях.

Ханс Ниманн США Норвегия Магнус Карлсен Chess.com Play Magnus Group Миссури
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