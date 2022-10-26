Менеджер Петра Яна опроверг сообщения о его скором уходе из UFC

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Информация о том, что экс-чемпион UFC российский боец Петр Ян в ближайшее время может покинуть промоушен, не соответствует действительности, заявил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

"У Петра еще четыре боя по контракту, и все остальное - это спекуляции", - приводит слова Абдрахманова "Матч ТВ".

Ранее бывший чемпион UFC американец Даниэль Кормье заявил, что Ян изучает возможность завершить выступления в соревнованиях под эгидой UFC. По словам Кормье, это связано с решением судей присудить победу американцу Шону О'Мэлли в поединке с Яном на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября.