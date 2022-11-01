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Экс-наставник "Спартака" Ваноли допустил свое возвращение в клуб

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" итальянец Паоло Ваноли не исключил, что вернется в команду в этом качестве.

"Мы с нашим тренерским штабом и спортивным директором провели большую работу. Огромная благодарность мистеру Федуну (на тот момент владельцу "Спартака" - ИФ) за веру в меня. Очень грустно, что пришлось принять выстраданное решение, не зависевшее от спортивных результатов, и сейчас я не работаю в "Спартаке". Но, думаю, однажды могу туда вернуться", - приводит слова 50-летнего Ваноли "Спорт-Экспресс".

Ваноли возглавил "Спартак" в декабре 2021 года, когда команда располагалась на девятом месте в турнирной таблице. Сезон-2021/22 "Спартак" завершил на 10-м месте, но выиграл Кубок России. В июне 2022 года клуб сообщил об уходе Ваноли.

футбол ФК Спартак Паоло Ваноли
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