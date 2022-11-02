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Матч-реванш российских регбистов с легионерами чемпионата России запланирован на весну

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - "Волгоград Арена" может принять матч-реванш между сборной России и командой, составленной из лучших легионеров чемпионата России, под названием "Барбарианс" весной 2023 года, заявил "Интерфаксу" председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

"Было бы неплохо провести матч-реванш весной, так как нашей сборной нужен сильный спарринг-партнер, а у нас пока нет возможности выступать на международной арене. Мы думаем, чтобы провести такой матч весной, место проведения искать не надо - Волгоград хорошо подходит", - сказал Артемьев.

"Можно посмотреть и другие площадки, на стадионах, которые принимали матчи футбольного чемпионата мира 2018 года, играть очень удобно и безопасно", - подчеркнул глава федерации.

"Очень рад, что у нас получилось провести такой матч в Волгограде, губернатор области Андрей Иванович Бочаров делает все возможное, чтобы наш вид спорта укрепился на Волгоградской земле, за что ему большая благодарность. Восемь тысяч зрителей, которые пришли в воскресенье на "Волгоград Арену", включая меня, получили массу положительных эмоций. В тот же день мы подписали соглашение, по которому будем и дальше развивать регби в Волгоградской области", - отметил он.

СпортСборная России по регби уступила команде легионеров Чемпионата России "Барбарианс"Читать подробнее

Товарищеский матч с участием сборной России по регби и сборной легионеров PARI Чемпионата России под названием "Барбарианс", составленной из лучших игроков из Южной Африки, Грузии, Тонга и других стран, состоялся в 29 октября на "Волгоград Арене". Встреча закончилась поражением российской национальной команды со счетом 21:22 (14:12).

Сборную России в матче возглавлял Александр Первухин, тренирующий "Енисей-СТМ". Тренером "Барбарианс" был южноафриканец Джей Пи Нил, который также является наставником казанской "Стрелы".

Артемьев отметил, что тренерский штаб сборной России получил возможность посмотреть молодых игроков-кандидатов в национальную команду в ходе игры против "Барбарианс".

"Наша омоложенная российская команда на равных боролись с легионерами, в частности, с южноамериканцами, которые являются лидерами своих команд. Тренерский штаб варьировал состав, просмотрел молодых игроков, при этом сам матч удался, не было одностороннего преимущества кого-то из соперников. Российская сборная оставила хорошее впечатление, видно, что игроки соскучились по большим международным матчам", - рассказал Артемьев.

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