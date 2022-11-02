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Покинувший "Спартак" Ваноли назвал его игру вызывающей внутренние страдания

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" итальянец Паоло Ваноли заявил, что гордится нынешним качеством игры команды, что, однако, вызывает у него противоречивые эмоции.

СпортНовым главным тренером "Спартака" стал 33-летний испанец АбаскальНовым главным тренером "Спартака" стал 33-летний испанец АбаскальЧитать подробнее

"(...) смотреть на то, как сейчас играет "Спартак", доставляет мне некоторые внутренние страдания. Ведь я не с ними. Но, с другой стороны, его успехи — это гордость и для меня. Они показывают именно то, что было у меня в голове, что я планировал. "Спартак" приближается к тому, чтобы бороться за чемпионский титул", - сказал 51-летний Ваноли "Спорт-Экспрессу".

Ваноли возглавил "Спартак" в декабре 2021 года, когда команда располагалась на девятом месте в турнирной таблице. Сезон-2021/22 "Спартак" завершил на 10-м месте, но выиграл Кубок России. В июне 2022 года клуб сообщил об уходе Ваноли.

По словам итальянца, решение покинуть "Спартак" ему далось тяжело. Он сказал, что "это было выстраданное решение, не имевшее отношения к спортивным результатам".

"Эти полгода получились очень насыщенными. Горжусь тем, что сделал. Но жизнь иногда заставляет тебя выбирать другой путь", - заявил Ваноли.

На посту главного тренера "Спартака" после Ваноли работает 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. При нем команда занимает второе место в турнирной таблице, на семь очков отставая от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург).

футбол Спартак Паоло Ваноли Гильермо Абаскаль
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