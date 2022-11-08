ВАДА передало в CAS дело российской фигуристки Валиевой

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) расстроено темпами, которыми Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ведет расследование нарушения антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой, заявил президент ВАДА Витольд Банька.

"Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было. Поэтому я могу подтвердить, что ВАДА официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд", - написал Банька в твиттере.

Валиева и скандал на Олимпиаде

Сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, однако церемония награждения была отложена. Стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире 16-летней Валиевой, и наложило на фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля. 14 февраля судьи приняли решение допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании.