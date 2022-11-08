РУСАДА получило от ВАДА уведомление о передаче дела Валиевой в CAS

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Обоснованность обращения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Спортивный арбитражный суд из-за темпов расследования возможного нарушения антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой изучат арбитры CAS, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РУСАДА.

"Мы подтверждаем получение от ВАДА уведомления о подаче апелляции в CAS. ВАДА воспользовалось своим правом, предусмотренным пунктом 15.3 Общероссийских антидопинговых правил", - заявил собеседник агентства.

"РУСАДА проводит процедуру обработки результатов в соответствии с требованиями международных стандартов. Вопрос обоснованности действий ВАДА будет рассмотрен арбитрами CAS", - добавил он.

Ранее во вторник президент ВАДА Витольд Банька в своих соцсетях сообщил, что ВАДА обратилось в Спортивный арбитраж по делу Валиевой, так как "несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было".

Дело Валиевой к настоящему времени еще не завершено. РУСАДА заявило, что из-за возраста фигурантки, расследование не будет публичным.

Валиева и скандал на Олимпиаде

Сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, однако церемония награждения была отложена. Стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире 16-летней Валиевой, и наложило на фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля. 14 февраля судьи приняли решение допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании.

Дело Валиевой к настоящему времени еще не завершено. РУСАДА заявило, что из-за возраста фигурантки, расследование не будет публичным.