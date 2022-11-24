Бердыев попросил уволить его из иранского "Трактора" ради работы в России

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Курбан Бердыев попросил руководство иранского футбольного клуба "Трактор" освободить его с должности. Об этом говорится в пресс-релизе "Трактора".

Решение 70-летнего специалиста связано с перспективами возвращения к работе в российском футболе.

Бердыев возглавил "Трактор" в июне этого года, заняв также пост технического директора клуба. Под его руководством команда провела в чемпионате Ирана-2022/23 11 матчах, одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Набрав 15 очков, "Трактор" занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее Бердыев работал в российских клубах "Рубин" (Казань) и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Команду из столицы Татарстана дважды приводил к триумфу в чемпионатах России.

В 2021 году Бердыев занял должность советника председателя наблюдательного совета "Кайрата", а после возглавил основной состав команды. Под его руководством "Кайрат" выиграл Кубок Казахстана. 6 июня он покинул казахстанский клуб.