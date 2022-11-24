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Роналду в погоне за золотом ЧМ. Онлайн матча Португалия - Гана

Матч чемпионата мира по футболу проходит в Дохе

Роналду в погоне за золотом ЧМ. Онлайн матча Португалия - Гана
Фото: АР/ТАСС

Португалия - Гана. 0:0

24'

Это и было перед матчем

22'

Нападающий сборной Ганы Уильямс мог выбегать один на один с вратарем, но получил не слишком расчетливый пас

20'

Относительное затишье на поле. Португальцы не похожи на игроков, которым во что бы то ни стало нужно забивать

18'

Для Роналду, как и "некоего" Месси, это пятый чемпионат мира

16'

Португалия пока нанесла четыре удара, один - в створ. Гана не пробила ни разу - ни в створ, ни вообще

14'

Сегодня сборная Швейцарии со счетом 1:0 взяла верх над Камеруном. Игра запомнится не только этим

13'

Роналду без помех замыкает подачу на дальнюю штангу! Не попадает форвард в ворота!

12'

Опасный прострел Бруну Фернандеша с левого фланга! Угловой будет!

10'

Слишком сильно (этот мне так кажется со стороны) ему сделали передачу на ход из глубины поля, не успел Роналду обработать мяч, разве что слегка врезался с голкипером Лоуренсом Ати-Зиги

10'

Криштиану получил передачу и вышел один на один!

8'

О: ответ сборной Ганы. Последовала подача в штрафную, там мяч поймал вратарь Диогу Кошта

7'

Мяч контролируют португальские игроки, что и ожидаемо

6'

Жоау Феликс на очень высокой скорости (быстрее бегают только неопытные зайцы от контролеров в электричке) ворвался в штрафную. В результате мяч от защитника вылетел за пределы штрафной, а там удар португальцев был накрыт

5'

Отавио пробил мимо ворот, подобрав мяч после выноса защитником

4'

Атака португальцев по левому флангу привела к угловому

2'

Команды, кстати, играли на чемпионате мира-2014. Тогда победила Португалия - 2:1. Тогда Роналду забил один гол!

1'

Меня зовут Владимир Нардин, желаю вам приятного прочтения!

1'

Матч начался! С мячом - игроки сборной Португалии!

Команды, в принципе, на поле. Сейчас прозвучат гимны обеих стран

Криштиану - в подтрибунном помещении. Поприветствовал ("дай пять!") детей, которые будут выводить футболистов обеих команд, не только португальской

Быть может, кто-то ради этого матча (команды представляют эту же группу) взял отгул или, например, отменил свою свадьбу... Если таковые есть - мои сочувствия

Хотя да. Безработный Роналду вполне может зажечь. Для него, а также Лионеля Месси, это вероятно последний ЧМ в карьере

Мы могли бы с пафосом сказать, что Португалия - явный фаворит предстоящей игры. Но после громких сенсаций (поражения Аргентины от Саудовской Аравии и Германии - от Японии) как-то лень

А вот кто сыграет за Гану: Лоуренс Ати-Зиги, Алиду Сейду, Александер Джику, Даниэль Амарти, Мохаммед Салису, Абдул-Рахман Баба, Мохаммед Кудус, Томас Парти, Салис Самед. Андре Айю, Иньяки Уильямс.

Стартовый состав сборной Португалии: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Данилу Перейра, Бруну Фернандеш, Рубен Невеш, Отавио, Бернарду Силва, Жоау Феликс, Криштиану Роналду.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени, для обеих команд он будет первым на ЧМ в Катаре

Добрый вечер! "Интерфакс" предлагает вашему трансляцию текстовую трансляцию матча чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Ганы!

Катар в преддверии ЧМ по футболу

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Жители Дохи позируют для фотографийТалисман чемпионата мира по футболу в КатареНабережная Корниш в ДохеГлавный билетный центр в ДохеЖители Катара гуляют на набережной в ДохеЛюди у скульптуры, посвященной чемпионату миру по футболу-2022, на городской набережнойФасады офисных зданий в ДохеПродажа сувенирной продукцииВыставка самой большой в мире футбольной бутсы весом более 500 кг в ДохеКрупнейший стадион чемпионата мира в Катаре "Лусаил"Флаги разных стран в Дохе
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