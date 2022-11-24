Роналду в погоне за золотом ЧМ. Онлайн матча Португалия - Гана
Матч чемпионата мира по футболу проходит в Дохе
Португалия - Гана. 0:0
Это и было перед матчем
Нападающий сборной Ганы Уильямс мог выбегать один на один с вратарем, но получил не слишком расчетливый пас
Относительное затишье на поле. Португальцы не похожи на игроков, которым во что бы то ни стало нужно забивать
Для Роналду, как и "некоего" Месси, это пятый чемпионат мира
Португалия пока нанесла четыре удара, один - в створ. Гана не пробила ни разу - ни в створ, ни вообще
Сегодня сборная Швейцарии со счетом 1:0 взяла верх над Камеруном. Игра запомнится не только этим
Роналду без помех замыкает подачу на дальнюю штангу! Не попадает форвард в ворота!
Опасный прострел Бруну Фернандеша с левого фланга! Угловой будет!
Слишком сильно (этот мне так кажется со стороны) ему сделали передачу на ход из глубины поля, не успел Роналду обработать мяч, разве что слегка врезался с голкипером Лоуренсом Ати-Зиги
Криштиану получил передачу и вышел один на один!
О: ответ сборной Ганы. Последовала подача в штрафную, там мяч поймал вратарь Диогу Кошта
Мяч контролируют португальские игроки, что и ожидаемо
Жоау Феликс на очень высокой скорости (быстрее бегают только неопытные зайцы от контролеров в электричке) ворвался в штрафную. В результате мяч от защитника вылетел за пределы штрафной, а там удар португальцев был накрыт
Отавио пробил мимо ворот, подобрав мяч после выноса защитником
Атака португальцев по левому флангу привела к угловому
Команды, кстати, играли на чемпионате мира-2014. Тогда победила Португалия - 2:1. Тогда Роналду забил один гол!
Меня зовут Владимир Нардин, желаю вам приятного прочтения!
Матч начался! С мячом - игроки сборной Португалии!
Команды, в принципе, на поле. Сейчас прозвучат гимны обеих стран
Криштиану - в подтрибунном помещении. Поприветствовал ("дай пять!") детей, которые будут выводить футболистов обеих команд, не только португальской
Быть может, кто-то ради этого матча (команды представляют эту же группу) взял отгул или, например, отменил свою свадьбу... Если таковые есть - мои сочувствия
Хотя да. Безработный Роналду вполне может зажечь. Для него, а также Лионеля Месси, это вероятно последний ЧМ в карьере
Мы могли бы с пафосом сказать, что Португалия - явный фаворит предстоящей игры. Но после громких сенсаций (поражения Аргентины от Саудовской Аравии и Германии - от Японии) как-то лень
А вот кто сыграет за Гану: Лоуренс Ати-Зиги, Алиду Сейду, Александер Джику, Даниэль Амарти, Мохаммед Салису, Абдул-Рахман Баба, Мохаммед Кудус, Томас Парти, Салис Самед. Андре Айю, Иньяки Уильямс.
Стартовый состав сборной Португалии: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Данилу Перейра, Бруну Фернандеш, Рубен Невеш, Отавио, Бернарду Силва, Жоау Феликс, Криштиану Роналду.
Матч начнется в 19:00 по московскому времени, для обеих команд он будет первым на ЧМ в Катаре
Добрый вечер! "Интерфакс" предлагает вашему трансляцию текстовую трансляцию матча чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Ганы!