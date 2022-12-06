Это’О извинился за удар болельщика на ЧМ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Бывший футболист сборной Камеруна Самуэль Это'О, избивший болельщика по окончании матча ЧМ-2022 Бразилия – Южная Корея, высказал слова сожаления за содеянное.

"Я хотел бы извиниться за то, что вышел из себя и отреагировал так, что это не соответствует моей личности. Я приношу извинения перед общественностью за этот досадный инцидент", - написал Это'о в соцсетях.

Инцидент произошел при выходе со стадиона "974" в Дохе, где завершилась игра (4:1 в пользу бразильцев). Несколько человек подошли к Это'О ради совместного фото. Рядом появился человек, попытавшийся снять экс-форварда на видеокамеру. У камерунца возник с ним конфликт, помощник Это'О выбил камеру с его рук, а когда тот попытался ее поднять, футболист ударил его ногой в голову.

В своем обращении Это'О предположил, что болельщик является алжирцем, и сослался на постоянные провокации и преследования со стороны алжирских болельщиков.

41-летний Это"О четыре раза признавался лучшим футболистом Африки. Он выигрывал Лигу чемпионов с испанской "Барселоной", итальянским "Интером", становился победителем национальных чемпионатов в составе этих клубов. В сборной Камеруна дважды выиграл Кубок африканских наций, один раз – Олимпиаду.

С 2011 по 2013г. Выступал за махачкалинский "Анжи".